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Потрясающий рекорд Рафаэля Надаля: он выиграл 14-й «Ролан Гаррос» и 22-й «Шлем», победив в финале Каспера Рууда

Ну и рекордище! Великий Рафаэль Надаль взял в Париже 14-й «Ролан Гаррос» и 22-й «Шлем»
Даниил Сальников
Надаль взял 14-й «Ролан Гаррос» и 22-й «Шлем»
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Норвежец Каспер Рууд ничего не смог поделать в матче против великого испанца.

Великий Рафаэль Надаль взял в Париже свой 14-й по счёту «Ролан Гаррос» и 22-й «Шлем», обыграв в финале Каспера Рууда. Вот это рекордище!

121-й по счёту розыгрыш Открытого чемпионата Франции подошёл к концу. Полуфиналы мужского одиночного разряда, состоявшиеся в пятницу, получились на редкость драматичными. Вначале была напряжённая борьба в матче Надаль – Зверев. Три часа сражались теннисисты, а дело только подошло к тай-брейку 2-го сета. В этот момент Александр, перемещавшийся вдоль задней линии, неудачно потянулся за мячом, поскользнулся, подвернул ногу, рухнул на корт и закричал от боли. В итоге его увезли с корта на коляске, а затем немец вернулся на костылях, чтобы поздравить Надаля с выходом в 14-й финал на «Ролан Гаррос» и 30-й на турнирах «Большого шлема».

Во втором полуфинале тоже была своя интрига. Встречались дебютанты этой стадии на «Ролан Гаррос» — 33-летний Марин Чилич и 23-летний Каспер Рууд. Чилич захватил инициативу в самом начале матча и выиграл первый сет, однако потом Рууд совершил потрясающий камбэк и взял 3 сета подряд. При этом ход встречи прервала на некоторое время экологическая активистка, которая выскочила на корт, приковала себя к сетке. Пока служба безопасности эвакуировала возмутительницу спокойствия, игроки ушли в раздевалки. В итоге матч был продолжен, и зрители увидели выход первого норвежского теннисиста в финал турнира «Большого шлема».

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Здесь надо отметить, что участие Надаля в финале «Ролан Гаррос» — 2022 не вызвало ни у кого удивления. Да, он борется с множеством травм, в том числе и в этом сезоне он брал перерыв для лечения. Однако не зря Рафаэля называют Королём грунта – достаточно сказать, что в Париже до этого он выигрывал 13 раз. Надаль есть Надаль. А вот появление в решающем матче Каспера Рууда для кого-то могло оказаться сюрпризом. Но на самом деле, тут удивляться нечему. Касперу всего 23 года, а он уже является рекордсменом по количеству выигранных матчей на грунте, начиная с 2018 года. Таких побед к финалу «Ролан Гаррос» у Рууда набралось уже 90, а у идущего за ним Надаля – 84.

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Финалисты ранее друг с другом не играли. И многие специалисты обсуждали, что же должен сделать Рууд в воскресенье, чтобы не позволить Надалю взять 22-й «Шлем».

А вот что сказал сам норвежец: «Он последний игрок «Большой тройки» и самый лучший игрок в мире, против которого я никогда не играл. Так что, думаю, сейчас идеальное время для этого. Сыграть с Надалем в финале турнира «Большого шлема» будет для меня особенным моментом. Надеюсь, немного и для него тоже. Он сыграл так много финалов, но, по крайней мере, на этот раз он будет играть против ученика своей академии. Так что, надеюсь, это будет весело».

«Ролан Гаррос» – 2022. Мужчины. Сетка

Рафаэль сразу же заявил о своих намерениях, сделав брейк уже во 2-м гейме. Но Рууд ничуть не смутился и тут забрал подачу испанца – 2:1. Но на этом брейки не закончились. Надаль восстановил преимущество в два гейма – 3:1 и спокойно довёл партию до победы – 6:3. Во втором сете Каспер смог прибавить и даже повести с брейком – 3:1. Но с этого момента в игре норвежца что-то сломалось. Он много ошибался, не выдерживал розыгрышей и стал проигрывать гейм за геймом. Рафа сумел взять 5 геймов подряд во второй партии и победить – 6:3, а дальше испанец не остановился и довёл серию до 11 выигранных геймов, включая «баранку» в концовке. Вот такая уверенная победа Надаля в его 30-м финале турнира «Большого шлема» — 6:3, 6:3, 6:0 за 2 часа 20 минут.

Ролан Гаррос (м). Финал
05 июня 2022, воскресенье. 16:10 МСК
Рафаэль Надаль
5
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
3 		3 0    
             
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Так Рафаэль Надаль на наших глазах сотворил настоящее чудо! А как ещё назвать 14-й трофей на «Ролан Гаррос» и 22-й выигранный «Шлем»? И это при том, что у идущих следом Доковича и Федерера их по 20. Будет ли когда-нибудь превзойдён этот рекорд, точнее рекордище? Отметим, что за эту победу Рафаэль получил чек на € 2,2 млн.

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