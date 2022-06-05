Ну и рекордище! Великий Рафаэль Надаль взял в Париже 14-й «Ролан Гаррос» и 22-й «Шлем»

Великий Рафаэль Надаль взял в Париже свой 14-й по счёту «Ролан Гаррос» и 22-й «Шлем», обыграв в финале Каспера Рууда. Вот это рекордище!

121-й по счёту розыгрыш Открытого чемпионата Франции подошёл к концу. Полуфиналы мужского одиночного разряда, состоявшиеся в пятницу, получились на редкость драматичными. Вначале была напряжённая борьба в матче Надаль – Зверев. Три часа сражались теннисисты, а дело только подошло к тай-брейку 2-го сета. В этот момент Александр, перемещавшийся вдоль задней линии, неудачно потянулся за мячом, поскользнулся, подвернул ногу, рухнул на корт и закричал от боли. В итоге его увезли с корта на коляске, а затем немец вернулся на костылях, чтобы поздравить Надаля с выходом в 14-й финал на «Ролан Гаррос» и 30-й на турнирах «Большого шлема».

Во втором полуфинале тоже была своя интрига. Встречались дебютанты этой стадии на «Ролан Гаррос» — 33-летний Марин Чилич и 23-летний Каспер Рууд. Чилич захватил инициативу в самом начале матча и выиграл первый сет, однако потом Рууд совершил потрясающий камбэк и взял 3 сета подряд. При этом ход встречи прервала на некоторое время экологическая активистка, которая выскочила на корт, приковала себя к сетке. Пока служба безопасности эвакуировала возмутительницу спокойствия, игроки ушли в раздевалки. В итоге матч был продолжен, и зрители увидели выход первого норвежского теннисиста в финал турнира «Большого шлема».

Здесь надо отметить, что участие Надаля в финале «Ролан Гаррос» — 2022 не вызвало ни у кого удивления. Да, он борется с множеством травм, в том числе и в этом сезоне он брал перерыв для лечения. Однако не зря Рафаэля называют Королём грунта – достаточно сказать, что в Париже до этого он выигрывал 13 раз. Надаль есть Надаль. А вот появление в решающем матче Каспера Рууда для кого-то могло оказаться сюрпризом. Но на самом деле, тут удивляться нечему. Касперу всего 23 года, а он уже является рекордсменом по количеству выигранных матчей на грунте, начиная с 2018 года. Таких побед к финалу «Ролан Гаррос» у Рууда набралось уже 90, а у идущего за ним Надаля – 84.

Финалисты ранее друг с другом не играли. И многие специалисты обсуждали, что же должен сделать Рууд в воскресенье, чтобы не позволить Надалю взять 22-й «Шлем».

А вот что сказал сам норвежец: «Он последний игрок «Большой тройки» и самый лучший игрок в мире, против которого я никогда не играл. Так что, думаю, сейчас идеальное время для этого. Сыграть с Надалем в финале турнира «Большого шлема» будет для меня особенным моментом. Надеюсь, немного и для него тоже. Он сыграл так много финалов, но, по крайней мере, на этот раз он будет играть против ученика своей академии. Так что, надеюсь, это будет весело».

Рафаэль сразу же заявил о своих намерениях, сделав брейк уже во 2-м гейме. Но Рууд ничуть не смутился и тут забрал подачу испанца – 2:1. Но на этом брейки не закончились. Надаль восстановил преимущество в два гейма – 3:1 и спокойно довёл партию до победы – 6:3. Во втором сете Каспер смог прибавить и даже повести с брейком – 3:1. Но с этого момента в игре норвежца что-то сломалось. Он много ошибался, не выдерживал розыгрышей и стал проигрывать гейм за геймом. Рафа сумел взять 5 геймов подряд во второй партии и победить – 6:3, а дальше испанец не остановился и довёл серию до 11 выигранных геймов, включая «баранку» в концовке. Вот такая уверенная победа Надаля в его 30-м финале турнира «Большого шлема» — 6:3, 6:3, 6:0 за 2 часа 20 минут.

Так Рафаэль Надаль на наших глазах сотворил настоящее чудо! А как ещё назвать 14-й трофей на «Ролан Гаррос» и 22-й выигранный «Шлем»? И это при том, что у идущих следом Доковича и Федерера их по 20. Будет ли когда-нибудь превзойдён этот рекорд, точнее рекордище? Отметим, что за эту победу Рафаэль получил чек на € 2,2 млн.