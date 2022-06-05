Рафаэль Надаль обыграл Каспера Рууда, в 14-й раз победив на «Ролан Гаррос»
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Завершился финальный матч Открытого чемпионата Франции 2022 года. Пятая ракетка мира и 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль (5) встретился с 8-м номером рейтинга норвежцем Каспером Руудом.
Победу со счётом 6:3, 6:3, 6:0 одержал Рафаэль Надаль. Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. Испанец выполнил одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 14. На счету норвежца ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Напомним, призовой фонд соревнований в этом году составил € 43 млн. 36-летний Рафаэль Надаль одержал 22-ю победу на турнирах «Большого шлема» и в 14-й раз стал триумфатором на «Ролан Гаррос».
Ролан Гаррос (м). Финал
05 июня 2022, воскресенье. 16:10 МСК
5
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
3 : 0
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|2
|3
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|5
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|6
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|3
|0
8
Каспер Рууд
К. Рууд
Комментарии
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