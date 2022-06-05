Ольховский: Надаль величайший. Уровень остальных игроков недостаточен для борьбы с ним

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о победе Рафаэля Надаля в финале турнира «Ролан Гаррос».



«Финал совершенно не оправдал мои ожидания. Я рад за Надаля, он величайший, выиграл свой 22-й турнир «Большого шлема». В середине второго сета, когда Рууд повёл 3-1, была какая-то надежда на то, что завязывается борьба, но нет. Меня удивило, что Рууд, который играл на своём любимом покрытии, является восьмой ракеткой мира, просто без шансов проигрывает Надалю. Не скажу, что Рафа находился в оптимальной форме, но играл лучше. Этот финал говорит о том, что уровень, который показывают остальные теннисисты, недостаточен для того, чтобы бороться с Надалем и «Большой тройкой».



Рууд может играть неплохо, но в финале у него не было вариативности, не было мысли, тактики, как можно обыграть Надаля. Безусловно, психологическое давление на Каспера было сумасшедшим, Рафе было проще играть, но, на мой взгляд, Рууд мог больше раскрыться и показать более солидное сопротивление», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.