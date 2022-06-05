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Янчук: Надаль воспитывался волками, как Маугли. Великий игрок

Янчук: Надаль воспитывался волками, как Маугли. Великий игрок
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу испанца Рафаэля Надаля (5) на Открытом чемпионате Франции – 2022.

«Надаль великий игрок, и то, что ему удалось выиграть 22-й свой турнир и оторваться от своих преследователей, это очень здорово. Впереди ещё два турнира «Большого шлема»: Уимблдон и US Open. Надаль в двух шагах от сезонного «Большого шлема». Это не удалось сделать Джоковичу в прошлом году, посмотрим, как удастся Рафе в этом. Но об этом говорить рано, потому что Уимблдон является не очень комфортным для него турниром, хотя я уверен, что мысль выиграть «Большой шлем» у него проскальзывает.

Помимо мастерства, Надаля выручает звериный характер, который помогает ему всегда бороться за мяч, всегда находить в себе силы и идти до конца. Такое ощущение создаётся, что он воспитывался волками, как Маугли», – сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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