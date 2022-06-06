Каспер Рууд: запомню матч с Надалем на всю оставшуюся карьеру

Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о своих впечатлениях после финального матча Открытого чемпионата Франции – 2022 со звёздным испанцем Рафаэлем Надалем (5). Напомним, Надаль обыграл Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0 и стал 14-кратным победителем турнира.

«Я впервые принял участие в финале «Большого шлема». Правда, я не понимал этого, пока не вышел на корт и не увидел полный стадион. Честно говоря, мне было нелегко начинать, ведь вы играете против самого титулованного игрока в мире. И на этом самом корте. Но оно того стоило.

Что я ещё могу сказать? Я запомню этот матч на всю оставшуюся карьеру. Думаю, что подобные моменты бывают в карьере у каждого теннисиста. И этот матч станет первым в моём списке», – сказал Рууд на пресс-конференции.