Каспер Рууд: запомню матч с Надалем на всю оставшуюся карьеру

Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о своих впечатлениях после финального матча Открытого чемпионата Франции – 2022 со звёздным испанцем Рафаэлем Надалем (5). Напомним, Надаль обыграл Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0 и стал 14-кратным победителем турнира.
«Я впервые принял участие в финале «Большого шлема». Правда, я не понимал этого, пока не вышел на корт и не увидел полный стадион. Честно говоря, мне было нелегко начинать, ведь вы играете против самого титулованного игрока в мире. И на этом самом корте. Но оно того стоило.
Что я ещё могу сказать? Я запомню этот матч на всю оставшуюся карьеру. Думаю, что подобные моменты бывают в карьере у каждого теннисиста. И этот матч станет первым в моём списке», – сказал Рууд на пресс-конференции.
- 6 июня 2022
-
01:04
-
00:51
-
00:36
-
00:00
- 5 июня 2022
-
23:06
-
22:06
-
21:49
-
21:00
-
20:58
-
20:47
-
20:35
-
20:24
-
19:58
-
19:48
-
19:48
-
19:22
-
19:19
-
19:09
-
19:07
-
18:57
-
18:56
-
18:51
-
18:47
-
18:42
-
18:31
-
18:03
-
17:26
-
17:25
-
17:01
-
16:50
-
16:43
-
15:53
-
15:43
-
14:24
-
13:48