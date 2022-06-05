Каспер Рууд опережает Надаля по победам на грунте с 2018 года. Выиграет ли норвежец финал?

В решающем матче «Ролан Гаррос» — 2022 Король грунта будет биться не только за главный трофей, но и за 22-й «Шлем».

Кто выиграет воскресный финал в Париже? Каспер Рууд опережает Рафаэля Надаля по победам на грунте с 2018 года. Но знаменитый испанец не зря поднимал над головой кубок Мушкетёров рекордные 13 раз. Битва будет жаркой.

Итоги 14-го дня. 4 июня, суббота

В субботу на «Ролан Гаррос» был разыгран одиночный финал у женщин. Встречались чемпионка турнира-2020 Ига Свёнтек и дебютантка решающих матчей на «Шлемах» Кори Гауфф из США. И вновь польская теннисистка, как в четвертьфинале с Пегулой и полуфинале с Касаткиной, не оставила сопернице ни шанса – 6:1, 6:3 за 1 час 9 минут. Для 21-летней Свёнтек это девятый титул в карьере, и два из них относятся к категории «Большого шлема».

Благодаря успеху в Париже Ига установила несколько рекордов. Например, она не знает поражений с февраля, и с тех пор её серия побед достигла 35, что является рекордом женского тенниса в XXI веке. Свёнтек уже обогнала Серену Уильямс, у которой была серия из 34 побед в 2013 году, и сравнялась с её сестрой Винус (2000). С 1990 года только две теннисистки показывали результаты лучше – Мартина Хингис в 1997-м (37) и Моника Селеш в 1990-м (36). Так что перед Игой появились новые ориентиры. Кроме того, Свёнтек стала самой молодой теннисисткой, выигравшей два своих первых «Шлема» со времён Шараповой, которая победила на US Open – 2006 в возрасте 19 лет. И ещё интересный факт – Ига стала лишь шестой теннисисткой в Открытую эру, выигравшей свои первые два финала на «Ролан Гаррос», встав в один ряд с Маргарет Корт, Штеффи Граф, Моникой Селеш, Жюстин Энен и Сереной Уильямс.

Женщины. Финал



Свёнтек (Польша, 1) – Гауфф (США, 18) – 6:1, 6:3.

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Расписание 15-го дня. Интересные матчи воскресенья, 5 июня

В воскресенье должен завершиться «Ролан Гаррос» — 2022, и венчать его будет финал в мужском одиночном разряде. На центральном корте имени Филиппа Шатрье сойдутся 13-кратный чемпион турнира Рафаэль Надаль (5-й номер посева), только что отметивший 36-й день рождения, и 23-летний Каспер Рууд (8). Отметим, что по дороге к решающему матчу 21-кратный обладатель «Шлемов» Надаль выбил из сетки трёх игроков из топ-10 посева – в 4-м круге канадца Феликса Оже-Альяссима (9), в 1/4 финала прошлогоднего чемпиона Новака Джоковича (1) и в 1/2 финала – немца Александра Зверева (3). У Каспера, что и говорить, сетка по именам была попроще – в 4-м круге он обыграл поляка Хуберта Хуркача (12), а в полуфинале – Марина Чилича (20).

Любопытно, что Надаль и Рууд ранее друг с другом не встречались. При этом за последние пять лет Каспер получил неофициальное звание одного из лучших грунтовиков мира. Он выиграл семь титулов на грунте – Буэнос-Айрес (2020, 2022), Женева (2021, 2022), Бостад, Гштаад и Кицбюэль (все – 2021). Кроме того, если посчитать выступления с 2018 года, то Рууд по победам на грунте не знает себе равных. И он опережает даже самого Короля грунта Рафаэля Надаля – счёт 90-84 перед финалом «Ролан Гаррос».



Расклад побед на грунтовых турнирах за последние 5 лет:

Рууд Надаль 2018 5 26 2019 19 21 2020 17 9 2021 28 19 2022 21 9 всего 90 84

Отметим, что вне зависимости от исхода финала в Париже Надаль обойдёт Стефаноса Циципаса и 6 июня будет четвёртой ракеткой мира. А Каспер Рууд обгонит разом Карлоса Алькараса и Андрея Рублёва и впервые станет 6-м номером в мировой классификации.

Мужчины. Финал



16:00. Надаль (Испания, 5) – Рууд (Норвегия, 8)

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Кроме того, Каспер – первый представитель Норвегии в финале мужского турнира «Большого шлема». Если же ему удастся всё же победить в решающем матче Надаля, то он станет четвёртым представителем Скандинавии, победившим на «Ролан Гаррос» после шведов Свена Давидсона (1957), Бьорна Борга (1974, 1975, 1978-1981) и Матса Виландера (1982, 1985, 1988).