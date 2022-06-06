Давид де Хеа — Рафаэлю Надалю: я люблю тебя

Вратарь «Манчестер Юнайтед» испанец Давид де Хеа обратился к 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира соотечественнику Рафаэлю Надалю. Вчера, 5 июня, 36-летний Надаль со счётом 6:3, 6:3, 6:0 обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда в финале Открытого чемпионата Франции. Это его 14-й титул на «Ролан Гаррос».

«Я люблю тебя», — написал де Хеа в своём «твиттере», тегнул Надаля и добавил к тексту 14 эмодзи с изображением кубка и хештеги #14 и #RolandGarros.

Надаль победил и на Открытом чемпионате Австралии. Таким образом, он может собрать календарный «Большой шлем». Для этого ему необходимо выиграть Уимблдон и US Open в июле и сентябре соответственно.

Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира: