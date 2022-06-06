Белорусская теннисная федерация подала апелляцию в CAS на решение ITF об отстранении

Белорусская теннисная федерация (БТФ) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и планирует обжаловать решение Международной теннисной федерации (ITF) о приостановлении членства БТФ в ITF, а также об отстранении белорусских команд от участия в крупнейших командных турнирах. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, 6 мая 2022 года ITF ратифицировала приостановку членства БТФ в ITF, основываясь на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 февраля 2022 года.

«Белорусская теннисная федерация продолжает свою работу на всех уровнях, отстаивая интересы наших спортсменов», — отмечается в заявлении БТФ.

Напомним, российские и белорусские теннисисты могут выступать на турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе. При этом их отстранили от командных турниров, таких как Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг.

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