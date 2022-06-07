Хуан-Мартин дель Потро двумя словами описал Надаля после победы Рафаэля на «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро оставил комментарий под постом 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля. 5 июня Надаль в финале Открытого чемпионата Франции победил норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0 и в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос».

«Великий Рафа», — написал дель Потро в комментариях под постом Надаля в соцсетях.

Призовой фонд «Ролан Гаррос» в 2022 году составил € 43 млн. На пути к 14-му титулу Надаль обыграл четырёх игроков из первой десятки мирового рейтинга: канадца Феликса Оже-Альяссима (9), серба Новака Джоковича (1), немца Александра Зверева (3) и норвежца Каспера Рууда (8).

Девушка пристегнула себя к сетке в полуфинале «Ролан Гаррос»: