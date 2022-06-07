ATP и «Ролан Гаррос» отреагировали на пост Рууда после его поражения от Надаля в финале

Пресс-службы ATP и «Ролан Гаррос» оставили комментарии под постом норвежского теннисиста Каспера Рууда, который 5 июня в финале Открытого чемпионата Франции проиграл 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю. Ранее Рууд, проигравший со счётом 3:6, 3:6, 0:6, написал: «Важнейший момент моей жизни и две недели, которые я никогда не забуду. Парижские фанаты заставили почувствовать себя как дома. Не могу дождаться следующей встречи, Париж. Поздравляю Рафаэля Надаля с невероятным турниром и завоеванием рекордного, 22-го титула «Большого шлема». Просто не верится!»

«Невероятный!» — отмечается в комментарии пресс-службы ATP. Что касается пресс-службы «Ролан Гаррос», то она оставила три эмодзи с изображением аплодисментов.

Девушка пристегнула себя к сетке в полуфинале «Ролан Гаррос»: