Надаль бьётся за 22-й «Шлем». Финал «Ролан Гаррос» — 2022. LIVE!

Помешать Королю грунта может только 23-летний норвежец Каспер Рууд. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного 15-го игрового дня «Ролан Гаррос» – 2022. В воскресенье на центральном корте в рамках главного матча турнира – финала мужского одиночного разряда сражаются Рафаэль Надаль с Каспером Руудом. За предыдущие 17 участий в «Ролан Гаррос» Рафаэль 14 раз дошёл до 1/2 финала, 13 из них выиграл, вышел в финал и завоевал затем титул тоже 13 раз. И лишь в прошлом году Рафа уступил на стадии 1/2 финала будущему чемпиону Новаку Джоковичу. Сейчас соперником Надаля в борьбе за титул является первый в истории Норвегии финалист турнира «Большого шлема» Каспер Рууд. Удастся ли Касперу прервать беспроигрышную серию Надаля в парижских финалах? Следите за нашей трансляцией.