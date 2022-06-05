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Рафаэль Надаль — Каспер Рууд: онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» — 2022, где смотреть, когда начало, сетка

Надаль бьётся за 22-й «Шлем». Финал «Ролан Гаррос» — 2022. LIVE!
Даниил Сальников
Рафаэль Надаль – Каспер Рууд
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Помешать Королю грунта может только 23-летний норвежец Каспер Рууд. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного 15-го игрового дня «Ролан Гаррос» – 2022. В воскресенье на центральном корте в рамках главного матча турнира – финала мужского одиночного разряда сражаются Рафаэль Надаль с Каспером Руудом. За предыдущие 17 участий в «Ролан Гаррос» Рафаэль 14 раз дошёл до 1/2 финала, 13 из них выиграл, вышел в финал и завоевал затем титул тоже 13 раз. И лишь в прошлом году Рафа уступил на стадии 1/2 финала будущему чемпиону Новаку Джоковичу. Сейчас соперником Надаля в борьбе за титул является первый в истории Норвегии финалист турнира «Большого шлема» Каспер Рууд. Удастся ли Касперу прервать беспроигрышную серию Надаля в парижских финалах? Следите за нашей трансляцией.

«Ролан Гаррос» – 2022. Мужская сетка
Ролан Гаррос (м). Финал
05 июня 2022, воскресенье. 16:10 МСК
Рафаэль Надаль
5
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Live Даниил Сальников

Сход Зверева в полуфинале означает, что Джокович продержится в статусе 1-й ракетки мира ещё неделю, а 13 июня рейтинг возглавит россиянин Даниил Медведев.

Зверев не доиграл матч, пропустив Надаля в финал. А Медведев снова будет 1-й ракеткой! Зверев не доиграл матч, пропустив Надаля в финал. А Медведев снова будет 1-й ракеткой!
15:22 Даниил Сальников

В другом полуфинале между Чиличем и Руудом битва была прервана из-за выбежавшей на корт активистки, которая приковала себя к сетке.

Активистка приковала себя к сетке. Зверев снялся из-за травмы. Вот это полуфиналы! Активистка приковала себя к сетке. Зверев снялся из-за травмы. Вот это полуфиналы!
15:18 Даниил Сальников

Полуфинал Надаля со Зверевым длился 3 часа. Теннисисты только приближались к тай-брейку второго сета, как вдруг Александр получил очень тяжёлую травму и прекратил борьбу досрочно.

Вот это трагедия — Зверев покинул корт на костылях! А Надаль в 14-м финале «Ролан Гаррос» Вот это трагедия — Зверев покинул корт на костылях! А Надаль в 14-м финале «Ролан Гаррос»
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