Надаль бьётся за 22-й «Шлем». Финал «Ролан Гаррос» — 2022. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного 15-го игрового дня «Ролан Гаррос» – 2022. В воскресенье на центральном корте в рамках главного матча турнира – финала мужского одиночного разряда сражаются Рафаэль Надаль с Каспером Руудом. За предыдущие 17 участий в «Ролан Гаррос» Рафаэль 14 раз дошёл до 1/2 финала, 13 из них выиграл, вышел в финал и завоевал затем титул тоже 13 раз. И лишь в прошлом году Рафа уступил на стадии 1/2 финала будущему чемпиону Новаку Джоковичу. Сейчас соперником Надаля в борьбе за титул является первый в истории Норвегии финалист турнира «Большого шлема» Каспер Рууд. Удастся ли Касперу прервать беспроигрышную серию Надаля в парижских финалах? Следите за нашей трансляцией.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Сход Зверева в полуфинале означает, что Джокович продержится в статусе 1-й ракетки мира ещё неделю, а 13 июня рейтинг возглавит россиянин Даниил Медведев.
В другом полуфинале между Чиличем и Руудом битва была прервана из-за выбежавшей на корт активистки, которая приковала себя к сетке.
Полуфинал Надаля со Зверевым длился 3 часа. Теннисисты только приближались к тай-брейку второго сета, как вдруг Александр получил очень тяжёлую травму и прекратил борьбу досрочно.
- 5 июня 2022
-
15:43
-
14:24
-
13:48
-
13:00
-
12:59
-
12:42
-
12:04
-
11:58
-
11:53
-
11:25
-
11:17
-
11:05
-
10:59
-
10:52
-
10:35
-
10:27
-
09:54
-
09:54
-
09:40
-
09:40
-
07:26
-
00:56
-
00:21
-
00:01
- 4 июня 2022
-
22:30
-
22:01
-
21:44
-
21:25
-
21:06
-
20:53
-
20:26
-
18:46
-
18:31
-
18:20
-
18:18