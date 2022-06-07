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Александр Бублик вышел во 2-й круг турнира в Штутгарте, где сразится с Энди Марреем

Александр Бублик вышел во 2-й круг турнира в Штутгарте, где сразится с Энди Марреем
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Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия).

В стартовом для себя матче Бублик (7) обыграл представителя США Дениса Кудлу со счётом 7:6 (7:3), 7:5. Встреча продлилась 1 час 35 минут. Бублик девятнадцать раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Кудлы восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем раунде Бублик сразится с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», британцем Энди Марреем. Отметим, что в текущем сезоне Бублик и Маррей встречались уже дважды: на турнире в Роттердаме победу одержал Энди, в Индиан-Уэллсе – Александр.

Штутгарт. 1-й круг
07 июня 2022, вторник. 17:25 МСК
Денис Кудла
77
США
Денис Кудла
Д. Кудла
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		5  
7 7 		7  
         
Александр Бублик
42
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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