Александр Бублик вышел во 2-й круг турнира в Штутгарте, где сразится с Энди Марреем

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия).

В стартовом для себя матче Бублик (7) обыграл представителя США Дениса Кудлу со счётом 7:6 (7:3), 7:5. Встреча продлилась 1 час 35 минут. Бублик девятнадцать раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Кудлы восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем раунде Бублик сразится с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», британцем Энди Марреем. Отметим, что в текущем сезоне Бублик и Маррей встречались уже дважды: на турнире в Роттердаме победу одержал Энди, в Индиан-Уэллсе – Александр.