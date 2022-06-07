Александр Бублик вышел во 2-й круг турнира в Штутгарте, где сразится с Энди Марреем
Поделиться
Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия).
В стартовом для себя матче Бублик (7) обыграл представителя США Дениса Кудлу со счётом 7:6 (7:3), 7:5. Встреча продлилась 1 час 35 минут. Бублик девятнадцать раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Кудлы восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В следующем раунде Бублик сразится с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», британцем Энди Марреем. Отметим, что в текущем сезоне Бублик и Маррей встречались уже дважды: на турнире в Роттердаме победу одержал Энди, в Индиан-Уэллсе – Александр.
Комментарии
- 7 июня 2022
-
19:03
-
18:56
-
18:25
-
18:05
-
17:57
-
17:43
-
17:09
-
17:00
-
16:34
-
15:51
-
15:36
-
15:01
-
14:55
-
14:05
-
13:44
-
13:28
-
13:12
-
13:07
-
11:30
-
09:37
-
09:13
-
09:01
-
08:54
-
08:45
-
08:17
-
08:07
-
08:01
-
07:48
-
07:26
-
00:12
- 6 июня 2022
-
23:57
-
23:57
-
23:45
-
23:25
-
22:56
Партнерский контент