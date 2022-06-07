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Вероника Кудерметова с убедительной победы стартовала на турнире в Хертогенбосхе

Вероника Кудерметова с убедительной победы стартовала на турнире в Хертогенбосхе
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24-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова уверенно вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), который продлится до 12 июня.

В стартовом для себя матче Кудерметова (6) крупно обыграла представительницу Франции Леолию Жанжан (WC) со счётом 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Кудерметова три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Жанжан два эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

В следующем раунде Кудерметова сразится с соотечественницей Анной Блинковой.

Призовой фонд соревнований в Хертогенбосхе составил € 203 024. Действующей чемпионкой является американка Элисон Риске, завоевавшая титул в 2019 году.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
07 июня 2022, вторник. 19:25 МСК
Вероника Кудерметова
24
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Леолия Жанжан
149
Франция
Леолия Жанжан
Л. Жанжан
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