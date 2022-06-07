Россиянка Анастасия Тихонова не сумела пробиться во 2-й круг турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Анастасия Тихонова не сумела пробиться во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), который продлится до 12 июня.

В первом круге квалифаер Тихонова в борьбе проиграла представительнице Бельгии Кирстен Флипкенс со счётом 2:6, 7:5, 3:6. Встреча продлилась 2 часа 9 минут. Тихонова два раза подала навылет, допустила одиннадцать двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Флипкенс один эйс, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из двенадцати.

В следующем раунде Флипкенс сразится с американкой Энн Ли, ранее обыгравшей другую россиянку Людмилу Самсонову (5).

Призовой фонд соревнований в Хертогенбосхе составил € 203 024. Действующей чемпионкой является американка Элисон Риске, завоевавшая титул в 2019 году.