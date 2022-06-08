Ига Свёнтек высказалась о победе Рафаэля Надаля над Каспером Руудом в финале «РГ»

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что думает о победе 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшего лидера рейтинга ATP Рафаэля Надаля над Каспером Руудом в финале Открытого чемпионата Франции. Надаль обыграл Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.

«К сожалению, я не смогла вернуться, чтобы посмотреть мужской финал между Рафаэлем Надалем, моим кумиром в теннисе, и Каспером Руудом на стадионе, так как улетала домой. Но мне удалось посмотреть часть матча на своём ноутбуке.

Я рада, что Рафа ещё раз доказал, что победить его на парижском грунте сложно. Он бесспорная легенда этого турнира», — приводит слова Свёнтек BBC.

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