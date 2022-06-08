Ига Свёнтек высказалась о победе Рафаэля Надаля над Каспером Руудом в финале «РГ»
Поделиться
Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что думает о победе 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшего лидера рейтинга ATP Рафаэля Надаля над Каспером Руудом в финале Открытого чемпионата Франции. Надаль обыграл Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.
«К сожалению, я не смогла вернуться, чтобы посмотреть мужской финал между Рафаэлем Надалем, моим кумиром в теннисе, и Каспером Руудом на стадионе, так как улетала домой. Но мне удалось посмотреть часть матча на своём ноутбуке.
Я рада, что Рафа ещё раз доказал, что победить его на парижском грунте сложно. Он бесспорная легенда этого турнира», — приводит слова Свёнтек BBC.
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
Комментарии
- 8 июня 2022
-
08:53
-
08:34
-
08:15
-
08:04
-
07:56
-
07:34
- 7 июня 2022
-
23:47
-
23:23
-
22:34
-
22:30
-
21:50
-
21:35
-
21:08
-
20:46
-
20:39
-
20:06
-
20:02
-
19:42
-
19:03
-
18:56
-
18:25
-
18:05
-
17:57
-
17:43
-
17:09
-
17:00
-
16:34
-
15:51
-
15:36
-
15:01
-
14:55
-
14:05
-
13:44
-
13:28
-
13:12
Партнерский контент