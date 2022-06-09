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Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал в Хертогенбосхе на отказе Анны Блинковой

Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал в Хертогенбосхе на отказе Анны Блинковой
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу в матче с соотечественницей Анной Блинковой, после того как та не смогла закончить матч второго круга на травяном турнире в Хертогенбосе. Первый сет закончился со счётом 7:5 в пользу Блинковой, а во втором счёте она отказалась от продолжения борьбы при счёте 5:2 в пользу соперницы. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

На счету Кудерметовой один эйс и три двойные ошибки. Она использовала три брейк-пойнта из восьми (процент реализации составил 38%). У Блинковой две подачи навылет и три ошибки на подаче. Она реализовала три брейк-пойнта из семи (43%).

В четвертьфинале Кудерметова сыграет либо с соотечественницей Анной Калинской, либо с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Хертогенбосх (ж). 2-й круг
09 июня 2022, четверг. 12:15 МСК
Вероника Кудерметова
24
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
5 		5  
7 		2  
         
Анна Блинкова
120
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Турнирная сетка
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