Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал в Хертогенбосхе на отказе Анны Блинковой

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу в матче с соотечественницей Анной Блинковой, после того как та не смогла закончить матч второго круга на травяном турнире в Хертогенбосе. Первый сет закончился со счётом 7:5 в пользу Блинковой, а во втором счёте она отказалась от продолжения борьбы при счёте 5:2 в пользу соперницы. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.
На счету Кудерметовой один эйс и три двойные ошибки. Она использовала три брейк-пойнта из восьми (процент реализации составил 38%). У Блинковой две подачи навылет и три ошибки на подаче. Она реализовала три брейк-пойнта из семи (43%).
В четвертьфинале Кудерметова сыграет либо с соотечественницей Анной Калинской, либо с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
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