Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рууд прокомментировал свои слова. Он говорил, что трава — для гольфа, а не тенниса

Рууд прокомментировал свои слова. Он говорил, что трава — для гольфа, а не тенниса
Комментарии

Норвежский теннисист Каспер Рууд призвал не воспринимать его слова о травяном покрытии всерьёз. Ранее шестая ракетка мира заявил, что трава подходит для гольфа, а не тенниса.

«Не воспринимайте мою цитату слишком серьёзно. Я просто пошутил во время одной из пресс-конференций. Турниры на траве — интересное испытание. Если честно, я уже подустал бегать в пяти метрах за задней линией на грунте», — написал Рууд у себя в соцсетях.

Ранее норвежец впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема». Он в финале «Ролан Гаррос» уступил испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 3:6, 0:6). Для Надаля эта победа стала уже 14-й на «Ролан Гаррос» и 22-й — на турнирах «Большого шлема». Он является рекордсменом по количеству титулов на мэйджорах.

Новость по теме
ATP и «Ролан Гаррос» отреагировали на пост Рууда после его поражения от Надаля в финале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022