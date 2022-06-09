Рууд прокомментировал свои слова. Он говорил, что трава — для гольфа, а не тенниса
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Норвежский теннисист Каспер Рууд призвал не воспринимать его слова о травяном покрытии всерьёз. Ранее шестая ракетка мира заявил, что трава подходит для гольфа, а не тенниса.
«Не воспринимайте мою цитату слишком серьёзно. Я просто пошутил во время одной из пресс-конференций. Турниры на траве — интересное испытание. Если честно, я уже подустал бегать в пяти метрах за задней линией на грунте», — написал Рууд у себя в соцсетях.
Ранее норвежец впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема». Он в финале «Ролан Гаррос» уступил испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 3:6, 0:6). Для Надаля эта победа стала уже 14-й на «Ролан Гаррос» и 22-й — на турнирах «Большого шлема». Он является рекордсменом по количеству титулов на мэйджорах.
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