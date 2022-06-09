Медведев впервые в карьере обыграл Симона

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере сумел обыграть француза Жиля Симона. В матче второго круга травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) вторая ракетка мира Медведев обыграл Симона со счётом 7:5, 6:4.



В первом сете Медведев сумел отыграть три сетбота. Он ушёл со счёта 2:5.



Ранее Симон одержал три победы в матчах с Медведевым. Таким образом, россиянину удалось выправить статистику. Симон был одним из пяти теннисистов, которых Медведев никогда не обыгрывал (если учитывать лишь тех, с кем россиянин сыграл не менее двух раз). Теперь в этом списке остаются швейцарец Роджер Федерер (0-3), испанец Роберто Баутиста-Агут (0-3), аргентинец Гидо Пелья (0-2) и француз Уго Умбер (0-2).

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