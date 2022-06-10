Кудерметова впервые с 2019 года вышла в полуфинал травяного турнира
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). В четвертьфинале она нанесла поражение швейцарке Белинде Бенчич со счётом 6:4, 6:2.
Кудерметова в четвёртый раз в нынешнем сезоне вышла в полуфинал турнира WTA. При этом она впервые с 2019 года пробилась в полуфинал травяного турнира.
Кудерметова ни разу не подала навылет и сделала три двойные ошибки. Россиянка использовала три брейк-пойнта из четырёх. У Бенчич два эйса и одна ошибка на подаче. Швейцарка не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх.
В полуфинале турнира в Хертогенбосе Вероника Кудерметова сыграет либо с соотечественницей Екатериной Александровой (30), либо с американкой Кэти Макнелли (229).
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