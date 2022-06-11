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Медведев сразится с Гоффеном на старте турнира ATP-500 в Галле, Хачанов — с Карацевым

Медведев сразится с Гоффеном на старте турнира ATP-500 в Галле, Хачанов — с Карацевым
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Состоялась жеребьёвка травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), который пройдёт с 13 по 19 июня.

Возглавил посев соревнований чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев. В первом круге он сразится с представителем Бельгии Давидом Гоффеном.

Второй номер посева у грека Стефаноса Циципаса. Его первым соперником станет француз Бенжамен Бонзи. Отметим, что во втором раунде Циципаса потенциально будет ждать победитель матча Ник Кирьос (Австралия, WC) – Даниэль Альтмайер (Германия).

Третьим сеяным стал ещё один россиянин Андрей Рублёв, который в первом круге сразится с грузином Николозом Басилашвили. А восьмой сеяный Карен Хачанов на старте турнира встретится с соотечественником, Асланом Карацевым.

Действующим чемпионом турнира в Галле является француз Уго Умбер, в финале в 2021 году обыгравший Рублёва.

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