Медведев во второй раз в карьере вышел в финал турнира на траве

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира на траве, который проходит в Хертогенбосхе (Нидерланды). Россиянин обыграл в полуфинале 70-ю ракетку мира француза Адриана Маннарино со счётом 7:5, 7:5.
Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Медведев сделал четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 10. Маннарино ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.
Медведев лишь во второй раз в карьере вышел в финал турнира ATP на траве. В прошлом году он выиграл травяной турнир на Мальорке. Нынешний финал — 24-й в карьере российского теннисиста.
Соперником Медведева по финалу станет 205-я ракетка мира Тим ван Рейтховен. Представитель Нидерландов в полуфинале сенсационно обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады.
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