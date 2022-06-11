Медведев во второй раз в карьере вышел в финал турнира на траве

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира на траве, который проходит в Хертогенбосхе (Нидерланды). Россиянин обыграл в полуфинале 70-ю ракетку мира француза Адриана Маннарино со счётом 7:5, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Медведев сделал четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 10. Маннарино ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.

Медведев лишь во второй раз в карьере вышел в финал турнира ATP на траве. В прошлом году он выиграл травяной турнир на Мальорке. Нынешний финал — 24-й в карьере российского теннисиста.



Соперником Медведева по финалу станет 205-я ракетка мира Тим ван Рейтховен. Представитель Нидерландов в полуфинале сенсационно обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады.