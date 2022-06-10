Чесноков объяснил, почему Медведев был бы одним из фаворитов предстоящего Уимблдона

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал травяного турнира в Хертогенбосхе, посетовав, что лидера рейтинга АТР не допустили к участию на Уимблдоне.
«Медведев мог бы выиграть титул на Уимблдоне. Он очень здорово, изумительно играет на траве. Даже когда Даня был никакой, он играл против топ-10 Вавринки — и обыграл его достаточно. На харде Даня ещё не самый сильный, он один из самых сильных. На траве Медведев с каждым годом играет всё лучше и лучше. У него есть чёткое понимание, как надо играть на траве. Я уверен, что он был бы одним из главных фаворитов Уимблдона. В прошлом году он проиграл Хуркачу в пяти сетах, хотя мог в трёх сетах выносить. Это вообще чудо, что Хуркач победил», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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