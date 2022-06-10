Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков объяснил, почему Медведев был бы одним из фаворитов предстоящего Уимблдона

Чесноков объяснил, почему Медведев был бы одним из фаворитов предстоящего Уимблдона
Комментарии

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал травяного турнира в Хертогенбосхе, посетовав, что лидера рейтинга АТР не допустили к участию на Уимблдоне.

«Медведев мог бы выиграть титул на Уимблдоне. Он очень здорово, изумительно играет на траве. Даже когда Даня был никакой, он играл против топ-10 Вавринки — и обыграл его достаточно. На харде Даня ещё не самый сильный, он один из самых сильных. На траве Медведев с каждым годом играет всё лучше и лучше. У него есть чёткое понимание, как надо играть на траве. Я уверен, что он был бы одним из главных фаворитов Уимблдона. В прошлом году он проиграл Хуркачу в пяти сетах, хотя мог в трёх сетах выносить. Это вообще чудо, что Хуркач победил», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Матч забаненных Уимблдоном» остался за Медведевым! Даниилу очень нужны очки на траве «Матч забаненных Уимблдоном» остался за Медведевым! Даниилу очень нужны очки на траве
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022