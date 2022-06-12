Арина Соболенко опубликовала пост после поражения от Александровой в финале Хертогенбосха

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях пост после поражения в финале травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

Первый номер посева Соболенко проиграла россиянке Екатерине Александровой (7) со счётом 5:7, 0:6.

«Ещё одна отличная неделя. Ещё один финал. Поздравляю Екатерину Александрову с потрясающим результатом. Спасибо турниру за тёплый приём и гостеприимство. Я наслаждалась каждой секундой здесь, в Хертогенбосхе. И было приятно увидеть тебя, Кики Бертенс (завершившая карьеру Бертенс вручала игрокам награды. – Прим. «Чемпионата)», — подписала снимки Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Отметим, что для Соболенко это второй проигранный финал в текущем сезоне. В апреле Арина уступила Иге Свёнтек из Польши в борьбе за титул на турнире в Штутгарте.