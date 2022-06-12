Екатерина Александрова: не ожидала, что окажусь в финале турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Екатерина Александрова, ставшая победительницей турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), призналась, что не рассчитывала завоевать титул. В финале она нанесла поражение белорусской теннисистке Арине Соболенко. Матч завершился со счётом 7:5, 6:0.
«Трава — это сложное покрытие для всех теннисистов. И после первого матча на турнире я даже не ожидала, что окажусь в финале и выиграю титул, игра у меня не шла совсем. Но от игры к игре мне было всё легче, я поймала ритм и в финале быстро нашла свою игру. Глядя на итоговый счёт, может показаться, что мне было суперлегко, но на самом деле это не так.
Я ненавижу грунт. Когда я дошла до полуфинала в Мадриде, подумала, что если я на этом покрытии так смогла выступить, то могу играть хорошо и на другом покрытии. Сезон складывается неплохо, и победа здесь добавляет уверенности», — цитирует Александрову ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.
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