Тим ван Рейтховен выложил пост после неожиданной победы над Даниилом Медведевым в финале

Голландский теннисист Тим ван Рейтховен опубликовал новый пост в своих соцсетях после того, как неожиданно обыграл россиянина Даниила Медведева в финале турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Ван Рейтховен победил Медведева со счётом 6:4, 6:1.

«Проснулся сегодня утром и увидел трофей в своей комнате. Понял, что не сплю.

Первый титул ATP. Ситуация ещё лучше благодаря тому, что я воспользовался возможностью сделать всё это в родной стране! Это титул значит для меня весь мир, а также меняет мир для меня. Всё это было бы невозможно без моих друзей, семьи и команды. Спасибо всем, кто пришёл поддержать меня. Будем отталкиваться от этого!» — написал голландец.

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