«Он уже легендарный теннисист». Тарпищев — о возвращении Медведева на первую строчку

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возвращение Даниила Медведева на первое место в рейтинге ATP.
«Это выдающееся достижение для него и всего российского тенниса. Он сам это заслужил! Набрал в прошлом году столько очков. Всё это позволяет ему, даже несмотря на травму, удержаться на самом верху. Медведев реально уже стал легендарным теннисистом.
С таким запасом он столько держался вторым, а потом и стал первым. Это говорит о хорошем классе игры. Единственное, сложно будет подтверждать те очки, которые он выиграл в прошлом году. Он выиграл турниры в Монреале, Марселе, на US Open очки надо будет подтверждать. Нужно пожелать, чтобы он побыстрее нашёл ту форму, которая у него была, и смог её держать уже как в прошлом году», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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