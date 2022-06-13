Патрик Муратоглу раскрыл подробности расставания с Сереной Уильямс

52-летний французский тренер Патрик Муратоглу высказался о прекращении сотрудничества с 40-летней американской теннисисткой Сереной Уильямс.



«Я спросил её, что она собирается делать. Ей было не очень ясно. Спросил её, хочет ли она поехать на «Ролан Гаррос». Она ответила, что не знает. Это было за шесть недель до тура. Я сказал ей, что жду её в понедельник на тренировке и если она не придёт, то считаю себя свободным», – приводит слова Патрика Муратоглу GSP.



В апреле Муратоглу объявил, что согласился стать новым тренером румынки Симоны Халеп. Патрик был без работы год и после того, как Уильямс взяла перерыв, думал о том, что его карьера уже завершена, однако он быстро начал скучать по тренерской работе. Предложение от Симоны Халеп очень заинтересовало тренера, и после обсуждения с Сереной дальнейших планов он принял предложение Халеп.