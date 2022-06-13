Ольховский объяснил причины поражения Рублёва в первом туре турнира в Галле
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал неожиданное поражение восьмой ракетки мира, россиянина Андрея Рублёва (3) на старте травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Прошлогодний финалист соревнований Рублёв уступил грузину Николозу Басилашвили со счётом 6:7 (1:7), 4:6.
«Неожиданное поражение. Трава — не самое оптимальное покрытие для Рублёва, а Басилашвили — не самый приятный соперник на той же траве. Здесь сыграло роль и то и другое», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Во втором раунде Басилашвили сразится либо с Оскаром Отте (Германия), либо с Миомиром Кецмановичем (Сербия).
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