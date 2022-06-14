«Я это заслужил». Даниил Медведев прокомментировал возвращение на вершину рейтинга ATP

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал возвращение на первую строчку рейтинга ATP.

«Я счастлив снова оказаться на вершине, я действительно это заслужил. Что касается поражения в Хертогенбосхе, мировой рейтинг всё-таки охватывает 52 недели, а не одну, иначе у нас всё время появлялась бы новая первая ракетка мира», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Галле (Германия).

Напомним, на прошлой неделе Медведев неожиданно проиграл 205-й ракетке мира, представителю Нидерландов Тиму ван Рейтховену (WC) со счётом 4:6, 1:6 в финале турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

В Галле Медведев посеян под первым номером и на старте турнира сыграет с представителем Бельгии Давидом Гоффеном.