Николоз Басилашвили прокомментировал победу над Андреем Рублёвым в Галле

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, занимающий 25-е место в рейтинге ATP, прокомментировал победу над восьмой ракеткой мира, россиянином Андреем Рублёвым в первом круге травяного турнира в Галле (Германия). Басилашвили обыграл россиянина со счётом 7:6 (7:1), 6:4, продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.
«Этот матч много значил для меня, поскольку я часто проигрывал в этом сезоне. Победа над Андреем придаст уверенности, и я с нетерпением жду возможности снова сыграть хороший матч.
Я хорошо играл здесь год назад. Главное для меня – сосредоточиться на своей подаче. Если я хорошо подаю, то могу быть очень опасным соперником», — приводит слова грузинского спортсмена пресс-служба ATP.
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