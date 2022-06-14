Людмила Самсонова обыграла Тамару Зиданшек и вышла во второй круг в Берлине

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в матче первого круга травяного турнира в Берлине (Германия). Соперницей Самсоновой, занимающей 29-е место в рейтинге WTA, была 58-я ракетка мира Тамара Зиданшек (Словения). Россиянка обыграла Зиданшек со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Самсонова восемь раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Россиянка реализовала четыре брейк-пойнта из 10 (40%). На счету Зиданшек два эйса и одна двойная ошибка. Она использовала свой единственный брейк-пойнт.

Во втором круге турнира в Берлине Самсонова сыграет либо с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, либо с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.