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Людмила Самсонова обыграла Тамару Зиданшек и вышла во второй круг в Берлине

Людмила Самсонова обыграла Тамару Зиданшек и вышла во второй круг в Берлине
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Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в матче первого круга травяного турнира в Берлине (Германия). Соперницей Самсоновой, занимающей 29-е место в рейтинге WTA, была 58-я ракетка мира Тамара Зиданшек (Словения). Россиянка обыграла Зиданшек со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Самсонова восемь раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Россиянка реализовала четыре брейк-пойнта из 10 (40%). На счету Зиданшек два эйса и одна двойная ошибка. Она использовала свой единственный брейк-пойнт.

Во втором круге турнира в Берлине Самсонова сыграет либо с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, либо с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

Турнирная сетка
Берлин. 1-й круг
14 июня 2022, вторник. 12:10 МСК
Тамара Зиданшек
58
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1  
7 		6  
         
Людмила Самсонова
29
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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