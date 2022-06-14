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Анна Калинская обыграла Ализе Корне и вышла во второй круг турнира в Берлине

Анна Калинская обыграла Ализе Корне и вышла во второй круг турнира в Берлине
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Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу в матче первого круга на турнире в Берлине (Германия), в котором её соперницей была француженка Ализе Корне. Калинская, занимающая 81-е место в рейтинге WTA, обыграла Корне (34) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.

Калинская однажды подала навылет и совершила одну двойную ошибку. Российская спортсменка использовала пять брейк-пойнтов из девяти (процент реализации составил 56%). На счету Корне два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти (33%).

Во втором круге Анна Калинская сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии, которая ранее победила немку Юле Нимайер со счётом 6:4, 5:7, 6:3.

Турнирная сетка
Берлин. 1-й круг
14 июня 2022, вторник. 14:40 МСК
Анна Калинская
81
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Ализе Корне
34
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Комментарии
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