Анна Калинская обыграла Ализе Корне и вышла во второй круг турнира в Берлине
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Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу в матче первого круга на турнире в Берлине (Германия), в котором её соперницей была француженка Ализе Корне. Калинская, занимающая 81-е место в рейтинге WTA, обыграла Корне (34) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.
Калинская однажды подала навылет и совершила одну двойную ошибку. Российская спортсменка использовала пять брейк-пойнтов из девяти (процент реализации составил 56%). На счету Корне два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти (33%).
Во втором круге Анна Калинская сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии, которая ранее победила немку Юле Нимайер со счётом 6:4, 5:7, 6:3.
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