«Тебе удобно, приятель?» Александр Зверев показал забавное фото со своей собакой

Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, получивший серьёзную травму на «Ролан Гаррос» — 2022, опубликовал забавное фото со своей собакой в социальных сетях.

Зверев запечатлел, как пёс сидит на его шее.

«Тебе удобно, приятель?» — подписал Зверев снимок, использовав эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Александра Зверева

Напомним, будущий чемпион соревнований, испанец Рафаэль Надаль при счёте 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал Открытого чемпионата Франции — 2022 на отказе Зверева. Во втором сете при счёте 6:5 в пользу Александра и 40:30 на подаче Рафаэля немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он снимается с игры.

Зверев экстренно вылетел на обследование в Германию, где стало известно, что у него порваны все три боковые связки. Александру тут же сделали операцию, которая прошла успешно. Немец с русскими корнями точно не успеет восстановиться к Уимблдону.