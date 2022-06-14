«Тебе удобно, приятель?» Александр Зверев показал забавное фото со своей собакой

Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, получивший серьёзную травму на «Ролан Гаррос» — 2022, опубликовал забавное фото со своей собакой в социальных сетях.
Зверев запечатлел, как пёс сидит на его шее.
«Тебе удобно, приятель?» — подписал Зверев снимок, использовав эмодзи «смех до слёз».
Фото: из личного архива Александра Зверева
Напомним, будущий чемпион соревнований, испанец Рафаэль Надаль при счёте 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал Открытого чемпионата Франции — 2022 на отказе Зверева. Во втором сете при счёте 6:5 в пользу Александра и 40:30 на подаче Рафаэля немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он снимается с игры.
Зверев экстренно вылетел на обследование в Германию, где стало известно, что у него порваны все три боковые связки. Александру тут же сделали операцию, которая прошла успешно. Немец с русскими корнями точно не успеет восстановиться к Уимблдону.
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