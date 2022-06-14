Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Тебе удобно, приятель?» Александр Зверев показал забавное фото со своей собакой

«Тебе удобно, приятель?» Александр Зверев показал забавное фото со своей собакой
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, получивший серьёзную травму на «Ролан Гаррос» — 2022, опубликовал забавное фото со своей собакой в социальных сетях.

Зверев запечатлел, как пёс сидит на его шее.

«Тебе удобно, приятель?» — подписал Зверев снимок, использовав эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Александра Зверева

Напомним, будущий чемпион соревнований, испанец Рафаэль Надаль при счёте 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал Открытого чемпионата Франции — 2022 на отказе Зверева. Во втором сете при счёте 6:5 в пользу Александра и 40:30 на подаче Рафаэля немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он снимается с игры.

Зверев экстренно вылетел на обследование в Германию, где стало известно, что у него порваны все три боковые связки. Александру тут же сделали операцию, которая прошла успешно. Немец с русскими корнями точно не успеет восстановиться к Уимблдону.

Второй заход Медведева на вершину. Сколько теперь Даниил там продержится — разбираемся Второй заход Медведева на вершину. Сколько теперь Даниил там продержится — разбираемся
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022