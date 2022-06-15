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Шамиль Тарпищев оценил победу Медведева над Гоффеном в первом круге турнира в Галле

Шамиль Тарпищев оценил победу Медведева над Гоффеном в первом круге турнира в Галле
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу первой ракетки мира Даниила Медведева над Давидом Гоффеном (39) в первом круге в Галле. Медведев победил Гоффена со счётом 6:3, 6:2.

«Они оба не травяные игроки, поэтому играли практически как на земле. Такого интереса не было в принципе, потому что сейчас турниры не основные, подготовительные.

Дане надо наиграться, и очень хорошо, что выиграл. Этот турнир для Дани не особо показательный. Трава — это не показатель для игры на харде. Пусть наигрывается. У него сетка неплохая, особо нет игроков, которые могут серьёзные проблемы доставить», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Медведев разгромом соперника отметил возвращение на вершину. Ему понадобился всего час Медведев разгромом соперника отметил возвращение на вершину. Ему понадобился всего час

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