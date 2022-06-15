«Не оставил шансов Гоффену. Жалко, что не будет на Уимблдоне». Чесноков о победе Медведева

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу первой ракетки мира Даниила Медведева над Давидом Гоффеном (39) в первом круге в Галле. Медведев победил Гоффена со счётом 6:3, 6:2.

«По тому, как Медведев набирает форму, очень жалко, что он не будет играть Уимблдон. Он сейчас сыграл 6:3, 6:2 — глядя на матч, он мог выиграть 6:1, 6:1. Медведев играет легко и просто. Просто-напросто не оставил шансов Гоффену. Даня очень хорошо играет против тех, кто его давит темпом. Чем больше ему скорость дают, тем он лучше играет. Очень жалко, что не будет играть Уимблдон.

Он до этого играл с ван Рейтховеном. Глядя на сегодняшний матч, если бы они играли сегодня, то матч и счёт был бы совсем другой. Даня сыграл — получил уверенность на прошлой неделе. Два дня отдохнул — и сейчас совершенно другой игрок», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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