Даниил Медведев прокомментировал победу над Давидом Гоффеном в первом круге в Галле

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в первом раунде турнира в Галле (Германия). Медведев обыграл Гоффена со счётом 6:3, 6:2.

«Это был хороший матч. Давид — непростой соперник. Вот почему я решил играть на минувшей неделе (на турнире в Хертогенбосхе. — Прим. «Чемпионата»). Это всегда преимущество, когда ты играешь матчи, а твой соперник — нет.

Первый сет был действительно непростым, как всегда бывает на травяных кортах. По-моему, ему не хватало ритма. Я старался подавать быстро, и ему приходилось нелегко. Мне удалось сохранить этот темп до самого конца, и этого хватило», — приводит слова Даниила пресс-служба ATP.

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