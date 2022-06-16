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Евгений Кафельников отреагировал на решение допустить российских теннисистов до US Open

Евгений Кафельников отреагировал на решение допустить российских теннисистов до US Open
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянин Евгений Кафельников отреагировал на решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить российских игроков до US Open 2022 года. Турнир пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

«Так должны были поступить все остальные, включая Всеанглийский клуб», — написал он на своей странице в социальной сети «Твиттер», комментируя соответствующее решение.

Кафельников имеет в виду Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, ответственный за организацию Уимблдона, куда решили не допускать российских и белорусских теннисистов.

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