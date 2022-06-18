Эжени Бушар пропустит Уимблдон из-за отсутствия рейтинговых очков

Бывшая пятая ракетка мира и финалистка Уимблдона-2014 канадская теннисистка Эжени Бушар сообщила, что пропустит травяной турнир «Большого шлема» в 2022 году.

«Из-за операции на плече у меня ограниченное количество заявок на турниры в защищённом рейтинге. Как бы я ни любила Уимблдон и как бы ни было мне грустно пропускать его, но не имеет смысла тратить одну из заявок на турнир без рейтинговых очков. Мне нужно выбирать турниры с умом, чтобы вернуться на тот уровень, на котором я хочу быть», — написала Бушар в соцсетях.

Также Бушар сообщила, что хочет вернуться к соревнованиям этим летом и потратит две свои заявки на турниры «Большого шлема» — US Open и Australian Open.

Последний матч 28-летняя Бушар провела в марте 2021 года. На турнире WTA-250 в Гвадалахаре она дошла до финала, а на следующей неделе в Монтеррее проиграла в первом круге. Тогда она получила травму плеча и в июне прошлого года была прооперирована.



Защищённый рейтинг действует в WTA-туре для теннисисток, пропустивших от 6 до 24 месяцев из-за травм, и предусматривает заявку в основную сетку турниров по «замороженному» на момент повреждения рейтингу.

Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля без участия российских и белорусских теннисистов и без начисления рейтинговых очков.