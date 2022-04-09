Перенесла операцию и рассталась с бойфрендом. Куда пропала теннисная красотка Эжени Бушар?

Бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар из Канады свой последний матч провела более года назад. В середине марта 2021-го на турнире WTA-250 в Гвадалахаре она дошла до финала, на следующей неделе в Монтеррее проиграла в первом круге, после чего пропала. Что же делала всё это время теннисная красотка, некогда доходившая до финала Уимблдона-2014, и какие у неё ближайшие планы?

Финал в Гвадалахаре стал для Бушар 8-м в карьере на турнирах WTA, при этом в её активе только один титул – Нюрнберг-2014. Эжени настолько хотела выиграть решающий матч в Мексике у испанки Сары Соррибес-Тормо, что разнервничалась по ходу поединка, получила два предупреждения и была оштрафована на очко. Сначала канадка выбила мяч за пределы арены, а затем сломала ракетку, когда не сумела реализовать брейк-пойнт. Как выяснилось чуть позже, Бушар играла с болью в плече и на связке двух мексиканских турниров Гвадалахара – Монтеррей ещё и порвала подлопаточную мышцу. Какое-то время у канадки ушло на терапию, но в итоге всё же в июне ей пришлось сделать операцию.

Во время своего затянувшегося профессионального простоя Эжени Бушар не унывала. Она активно общалась в соцсетях с болельщиками, попробовала себя в качестве эксперта и ведущей на теннисном канале, поработала стюардессой, когда рекламировала авиакомпанию, участвовала в фотосессиях, позировала в купальниках и наряжалась на Хэллоуин.

Наконец в октябре 2021 года канадка сообщила, что в ближайшее время готова вернуться к тренировкам: «На прошлой неделе я была у врача. Он сказал, что восстановление идёт по плану, но надо немного укрепить плечо перед возвращением на корт. Мне потребуется ещё пара недель интенсивных занятий физкультурой, и тогда спустя много месяцев я смогу опять взять в руки ракетку». Эжени даже показала своим подписчикам видео, как она занимается в бассейне гидротерапией, чтобы быстрее восстановить работоспособность мышц плеча.

Фото: из личного архива Бушар

В декабре Бушар уже приступила к полноценным тренировкам. «Впервые за 8 месяцев я ударила по мячу. Этот день настал. Не могу поверить!» — написала канадка в соцсетях. С тех пор она активно тренировалась, и в марте 2022 года стало известно, что 28-летняя теннисистка получила уайлд-кард на грунтовый турнир ITF в Палм-Харборе (Флорида) с призовым фондом $ 100 тыс.

Любопытно, что все месяцы, пока Эжени не выступала в туре, её активно поддерживал бойфренд Мэйсон Рудольф – выступающий в НФЛ в команде «Питтсбург Стилерс». Бушар и Рудольф познакомились в 2020-м и весь 2021 год были неразлучны. Эжени посетила несколько матчей с участием Мэйсона, в ноябре провела с ним отпуск в Мексике.

Мэйсон Рудольф – куотербек «Питтсбург Стилерс» Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Они мило щебетали в соцсетях, лайкали посты друг друга и писали слово на букву «Л». Однако, по сообщению издания TMZ, несколько недель назад пара рассталась. Как говорят друзья Эжени и Мэйсона, это был «мирный конец без выяснения отношений».

Мэйсон Рудольф и Эжени Бушар Фото: Alberto E. Rodriguez/Getty Images

В марте Эжени перебралась во Флориду, чтобы активно готовиться к турниру в Палм-Харборе. Этот старт должен показать, способна ли уже сейчас канадская теннисистка вернуться в тур. И в случае успеха она отправится в Европу на серию грунтовых соревнований. Финалистка Уимблдона-2014 опубликовала в соцсетях пост, где на нескольких фотографиях показала, как тренируется в академии Савиано, и подписала «совершенствую удар слева с лёта».

Эжени Бушар Фото: из личного архива Бушар

Между тренировками Бушар сходила в Майами на премьеру фильма «Скорая» (англ. Ambulance), а также с подругами побывала в модном и дорогом ресторане, куда неожиданно забрёл и известный в прошлом английский футболист. «Угадайте, кто пришёл на ужин?» — написала теннисистка в соцсетях под кадром, где она сфотографировалась вместе со знаменитым Дэвидом Бекхэмом.

Дэвид Бекхэм и Эжени Бушар с подругами Фото: из личного архива Бушар

Сейчас Бушар занимает 1450-е место в рейтинге WTA. На турнире в Палм-Харборе, кроме Эжени, также заявлены россиянка Анастасия Гасанова, белоруска Ольга Говорцова, американка Коко Вандевей и другие теннисистки.