Феликс Оже-Альяссим трогательно поздравил возлюбленную с днём рождения

Девятая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим трогательно поздравил с днём рождения свою девушку, Нину Гаиби.
Гаиби занимается конным спортом, выступая за сборную Марокко. Нина является близкой родственницей 45-й ракетки мира, австралийки Айлы Томлянович.
«С днём рождения ту, кто делает все моменты такими особенными. Мне так повезло и выпала честь разделить с тобой эту жизнь.
Фото: из личного архива Феликса Оже-Альяссима
Теперь пришло время услышать о том, что ты будешь старше меня следующие два месяца.
Фото: из личного архива Феликса Оже-Альяссима
Наслаждайся своим днём, малышка!» — подписал совместные снимки с Гаиби Оже-Альяссим.
Фото: из личного архива Феликса Оже-Альяссима
21-летний Оже-Альяссим – чемпион одного турнира ATP в одиночном разряде, победитель ATP Cup в составе сборной Канады. Его лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфинал US Open – 2021.
- 19 июня 2022
-
16:39
-
16:24
-
15:06
-
13:50
-
13:41
-
13:08
-
13:00
-
11:35
-
11:17
-
11:09
-
10:56
-
10:17
-
09:57
-
09:28
-
02:35
-
00:45
-
00:31
-
00:11
- 18 июня 2022
-
23:20
-
22:29
-
21:07
-
21:04
-
20:57
-
20:41
-
20:04
-
19:43
-
19:31
-
19:08
-
18:53
-
18:29
-
18:07
-
18:02
-
17:54
-
17:46
-
17:36