Феликс Оже-Альяссим трогательно поздравил возлюбленную с днём рождения

Девятая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим трогательно поздравил с днём рождения свою девушку, Нину Гаиби.

Гаиби занимается конным спортом, выступая за сборную Марокко. Нина является близкой родственницей 45-й ракетки мира, австралийки Айлы Томлянович.

«С днём рождения ту, кто делает все моменты такими особенными. Мне так повезло и выпала честь разделить с тобой эту жизнь.

Фото: из личного архива Феликса Оже-Альяссима

Теперь пришло время услышать о том, что ты будешь старше меня следующие два месяца.

Фото: из личного архива Феликса Оже-Альяссима

Наслаждайся своим днём, малышка!» — подписал совместные снимки с Гаиби Оже-Альяссим.

Фото: из личного архива Феликса Оже-Альяссима

21-летний Оже-Альяссим – чемпион одного турнира ATP в одиночном разряде, победитель ATP Cup в составе сборной Канады. Его лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфинал US Open – 2021.