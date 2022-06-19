Дарья Касаткина одержала победу в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

25-летняя теннисистка из России Дарья Касаткина (19-я в рейтинге WTA) одержала победу над немкой Андреа Петкович (59-я в рейтинге WTA) в рамках первого круга турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия).

Дарья обыграла немку со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час 7 минут. Касаткина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. Петкович ни разу не подала навылет и не сделала ни единой двойной ошибки, а также реализовала один брейк-пойнт из трёх возможных.

Дарья Касаткина во втором круге встретится с победительницей пары Клэр Лю (США) — Юле Нимайер (Германия). Турнир начался сегодня, а завершится в субботу, 25 июня. Призовой фонд составляет € 203 024. Действующей победительницей турнира является немка Анжелика Кербер.