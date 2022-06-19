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Дарья Касаткина одержала победу в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

Дарья Касаткина одержала победу в первом круге турнира в Бад-Хомбурге
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25-летняя теннисистка из России Дарья Касаткина (19-я в рейтинге WTA) одержала победу над немкой Андреа Петкович (59-я в рейтинге WTA) в рамках первого круга турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия).

Дарья обыграла немку со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час 7 минут. Касаткина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. Петкович ни разу не подала навылет и не сделала ни единой двойной ошибки, а также реализовала один брейк-пойнт из трёх возможных.

Дарья Касаткина во втором круге встретится с победительницей пары Клэр Лю (США) — Юле Нимайер (Германия). Турнир начался сегодня, а завершится в субботу, 25 июня. Призовой фонд составляет € 203 024. Действующей победительницей турнира является немка Анжелика Кербер.

Бад-Хомбург. 1-й круг
19 июня 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Андреа Петкович
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
Комментарии
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