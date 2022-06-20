Даниил Медведев увеличил отрыв от Александра Зверева в рейтинге ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев увеличил отрыв от своего ближайшего преследователя, немца Александра Зверева. В предыдущей версии рейтинга разрыв между Медведевым и Зверевым составлял 875 очков, теперь он равен 1130 очков.
Андрей Рублёв остался на восьмой строчке. Поляк Хуберт Хуркач, победивший Медведева в финале в Галле, поднялся с 12-го места на 10-е. Карен Хачанов отыграл одну строчку и стал 22-м, Аслан Карацев опустился с 38-го места на 43-е.
Полный рейтинг доступен на "Чемпионате".
Рейтинг ATP. 20 июня
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 8160.
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7030.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6770.
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6525.
5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 5050.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4945.
7 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 4893.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3870.
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3760.
10 (12). Хуберт Хуркач (Польша) — 3738…
22 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1755…
43 (38). Аслан Карацев (Россия) — 1056.
Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика:
- 20 июня 2022
-
08:51
-
08:27
-
07:58
-
07:39
-
07:31
-
07:20
- 19 июня 2022
-
23:56
-
22:39
-
22:23
-
22:11
-
20:25
-
20:04
-
19:58
-
19:49
-
19:26
-
19:10
-
18:51
-
18:42
-
18:24
-
18:14
-
18:10
-
18:04
-
18:02
-
17:46
-
17:43
-
17:26
-
17:14
-
17:00
-
16:39
-
16:24
-
15:06
-
13:50
-
13:41
-
13:08
-
13:00