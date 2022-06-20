Даниил Медведев увеличил отрыв от Александра Зверева в рейтинге ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев увеличил отрыв от своего ближайшего преследователя, немца Александра Зверева. В предыдущей версии рейтинга разрыв между Медведевым и Зверевым составлял 875 очков, теперь он равен 1130 очков.

Андрей Рублёв остался на восьмой строчке. Поляк Хуберт Хуркач, победивший Медведева в финале в Галле, поднялся с 12-го места на 10-е. Карен Хачанов отыграл одну строчку и стал 22-м, Аслан Карацев опустился с 38-го места на 43-е.

Полный рейтинг доступен на "Чемпионате".

Рейтинг ATP. 20 июня

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 8160.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7030.

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6770.

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6525.

5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 5050.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4945.

7 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 4893.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3870.

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3760.

10 (12). Хуберт Хуркач (Польша) — 3738…

22 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1755…

43 (38). Аслан Карацев (Россия) — 1056.

Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика: