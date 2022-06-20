Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина поднялась на шестое место в Чемпионской гонке WTA

Дарья Касаткина поднялась на шестое место в Чемпионской гонке WTA
Комментарии

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая в предыдущей версии рейтинга занимала седьмое место, отыграла одну строчку и стала шестой. Вероника Кудерметова осталась девятой, Екатерина Александрова — 16-й, Людмила Самсонова поднялась на 11 мест и стала 47-й.

Возглавляет список, как и прежде, первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Чемпионская гонка WTA. 20 июня
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7290 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 2990.
3 (4). Кори Гауфф (США) — 2262.
4 (3). Джессика Пегула (США) — 2232.
5 (6). Мария Саккари (Греция) — 2181.
6 (7). Дарья Касаткина (Россия) — 2011.
7 (5). Паула Бадоса (Испания) — 2007.
8 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1816.
9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 1783.
10 (8). Даниэль Коллинз (США) — 1756.
16 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 1316…
47 (58). Людмила Самсонова (Россия) — 537.

Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022