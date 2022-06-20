Дарья Касаткина поднялась на шестое место в Чемпионской гонке WTA

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая в предыдущей версии рейтинга занимала седьмое место, отыграла одну строчку и стала шестой. Вероника Кудерметова осталась девятой, Екатерина Александрова — 16-й, Людмила Самсонова поднялась на 11 мест и стала 47-й.

Возглавляет список, как и прежде, первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Чемпионская гонка WTA. 20 июня

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7290 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 2990.

3 (4). Кори Гауфф (США) — 2262.

4 (3). Джессика Пегула (США) — 2232.

5 (6). Мария Саккари (Греция) — 2181.

6 (7). Дарья Касаткина (Россия) — 2011.

7 (5). Паула Бадоса (Испания) — 2007.

8 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1816.

9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 1783.

10 (8). Даниэль Коллинз (США) — 1756.

16 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 1316…

47 (58). Людмила Самсонова (Россия) — 537.

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