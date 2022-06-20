Шамиль Тарпищев предположил, как долго Даниил Медведев будет оставаться 1-й ракеткой мира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что первая ракетка мира Даниил Медведев как минимум до конца августа будет возглавлять рейтинг ATP. Сегодня, 20 июня, Медведев оторвался в рейтинге от Александра Зверева, занимающего второе место. В предыдущей версии рейтинга разрыв между Медведевым и Зверевым составлял 875 очков, теперь он равен 1130 очкам.

«На последних турнирах Даня очков набрал прилично, даже оторвался в рейтинге. За Уимблдон очков не дают, так что главное для него будет защитить свои позиции на US Open. На Мальорке тоже надо будет выступить хорошо. Думаю, как минимум до конца августа лидерству Медведева ничего не угрожает», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

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