Николай Дывыденко — о нынешнем уровне тенниса: теннис не добился никакого прогресса

Российский теннисист, экс 3-я ракетка мира, Николай Давыденко рассказал, что думает нынешней ситуации на теннисной арене.
«На мой взгляд, теннис не добился никакого прогресса. Надаль и Джокович до сих пор выигрывают шлемы, обыгрывая парней на десять лет моложе, что невероятно. Мне не кажется, что молодое поколение сейчас играет на невероятном уровне.
Игроки, которые сейчас в топе — не Надаль и Джокович, а моложе — меня удивили тем, что они технически не так хороши. Они больше полагаются на физическую силу – сильные подачи, сильные удары, но мы видим, что Надаль и Джокович все это контролируют», — приводит слова Николая Давыденко Sportklub.
Николай Давыденко за карьеру выиграл 21 турнир ATP в одиночном разряде. Первым в истории российского тенниса выиграл финал Мирового тура (2009). Завершил карьеру в 2014 году.
- 20 июня 2022
-
13:33
-
13:28
-
13:18
-
13:09
-
11:40
-
11:26
-
11:10
-
09:47
-
09:36
-
09:25
-
09:18
-
08:56
-
08:51
-
08:27
-
07:58
-
07:39
-
07:31
-
07:20
- 19 июня 2022
-
23:56
-
22:39
-
22:23
-
22:11
-
20:25
-
20:04
-
19:58
-
19:49
-
19:26
-
19:10
-
18:51
-
18:42
-
18:24
-
18:14
-
18:10
-
18:04
-
18:02