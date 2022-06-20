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Николай Дывыденко — о нынешнем уровне тенниса: теннис не добился никакого прогресса

Николай Дывыденко — о нынешнем уровне тенниса: теннис не добился никакого прогресса
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Российский теннисист, экс 3-я ракетка мира, Николай Давыденко рассказал, что думает нынешней ситуации на теннисной арене.

«На мой взгляд, теннис не добился никакого прогресса. Надаль и Джокович до сих пор выигрывают шлемы, обыгрывая парней на десять лет моложе, что невероятно. Мне не кажется, что молодое поколение сейчас играет на невероятном уровне.

Игроки, которые сейчас в топе — не Надаль и Джокович, а моложе — меня удивили тем, что они технически не так хороши. Они больше полагаются на физическую силу – сильные подачи, сильные удары, но мы видим, что Надаль и Джокович все это контролируют», — приводит слова Николая Давыденко Sportklub.

Николай Давыденко за карьеру выиграл 21 турнир ATP в одиночном разряде. Первым в истории российского тенниса выиграл финал Мирового тура (2009). Завершил карьеру в 2014 году.

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