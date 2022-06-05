Давыденко: Надаль — величайший в истории? На грунте да. На харде я ему ни разу не проиграл

Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко подвёл итоги финала «Ролан Гаррос» между Рафаэлем Надалем и Каспером Руудом (6:3, 6:3, 6:0).



Отметим, что россиянин является одним из немногих теннисистов, у которых положительный баланс в матчах с Надалем — 6-5.



«Не уверен, что Надаль выиграет US Open и поедет на Уимблдон. Джокович точно будет пытаться догонять Рафу. Мне кажется, Надаль снимется с Уимблдона. В финале было легко. Надаль был очень настроен, Джоковича обыграл, Зверева прошёл. Рафа набирал форму по ходу турнира.



Величайший в истории? Скажу так: на грунте — да. Лучший игрок в истории на грунтовом покрытии. На нём он непобедим, сделать это почти невозможно. А на харде всё по-другому. Поэтому в совокупности — нет. Я на харде ни разу Надалю не проиграл, а на грунте всё проиграл, ха-ха. Но, конечно, это очень круто. Надаль — молодец! С такими травмами оставаться на грунте номером один — невероятно», — сказал Давыденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.