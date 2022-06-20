Теннисистка Корне — о материале Daily Mail про работу ВАДА: какая же дерьмовая статья
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Французская теннисистка Ализе Корне в «Твиттере» прокомментировала материал Daily Mail о работе антидопинговой системы в теннисе. В своём тексте британское издание сообщило, что топ-игрокам заранее сообщают о том, когда у них будут взяты допинг-пробы.
«Нет, но какая же дерьмовая статья! Эти пробы, время которых можно заранее зарезервировать, одинаковы для всех игроков, всех! Это проводится для биологического паспорта, а не для предупреждения антидопинговых проверок!» – написала Корне.
На данный момент теннисистка занимает 44-е место в рейтинге WTA. В ближайшем матче она сыграет с россиянкой Анной Калинской на турнире в Бад-Хомбурге. Встреча состоится сегодня, 20 июня, и начнётся в 19:15 мск.
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