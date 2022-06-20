Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Теннисистка Корне — о материале Daily Mail про работу ВАДА: какая же дерьмовая статья

Теннисистка Корне — о материале Daily Mail про работу ВАДА: какая же дерьмовая статья
Комментарии

Французская теннисистка Ализе Корне в «Твиттере» прокомментировала материал Daily Mail о работе антидопинговой системы в теннисе. В своём тексте британское издание сообщило, что топ-игрокам заранее сообщают о том, когда у них будут взяты допинг-пробы.

«Нет, но какая же дерьмовая статья! Эти пробы, время которых можно заранее зарезервировать, одинаковы для всех игроков, всех! Это проводится для биологического паспорта, а не для предупреждения антидопинговых проверок!» – написала Корне.

На данный момент теннисистка занимает 44-е место в рейтинге WTA. В ближайшем матче она сыграет с россиянкой Анной Калинской на турнире в Бад-Хомбурге. Встреча состоится сегодня, 20 июня, и начнётся в 19:15 мск.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022