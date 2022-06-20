Калинская уступила Корне в первом круге турнира в Бад-Хомбурге
Поделиться
Российская теннисистка Анна Калинская не сумела выйти во второй круг травяного турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия). Она в матче первого круга уступила француженке Ализе Корне.
Матч завершился со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. 44-я ракетка мира Корне выполнила семь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Калинская, занимающая 78-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи.
Следующей соперницей Корне станет немка Татьяна Мария. Она на старте турнира обыграла россиянку Анастасию Потапову со счётом 6:3, 5:7, 6:3.
Призовой фонд турнира превышает € 200 тыс.
Комментарии
- 20 июня 2022
-
22:35
-
22:19
-
21:46
-
21:25
-
20:53
-
20:18
-
19:51
-
19:49
-
19:41
-
19:38
-
19:16
-
19:10
-
18:32
-
18:05
-
17:50
-
17:26
-
17:15
-
16:08
-
15:46
-
15:35
-
14:05
-
13:33
-
13:28
-
13:18
-
13:09
-
11:40
-
11:26
-
11:10
-
09:47
-
09:36
-
09:25
-
09:18
-
08:56
-
08:51
-
08:27
Партнерский контент