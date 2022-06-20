Калинская уступила Корне в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Анна Калинская не сумела выйти во второй круг травяного турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия). Она в матче первого круга уступила француженке Ализе Корне.



Матч завершился со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. 44-я ракетка мира Корне выполнила семь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Калинская, занимающая 78-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи.



Следующей соперницей Корне станет немка Татьяна Мария. Она на старте турнира обыграла россиянку Анастасию Потапову со счётом 6:3, 5:7, 6:3.

Призовой фонд турнира превышает € 200 тыс.