Саккари: для тенниса очень хорошо, что Серена Уильямс возвращается на корт

Греческая теннисистка Мария Саккари поделилась мнением о возвращении американки Серены Уильямс на корт. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» не играла с прошлогоднего Уимблдона. Но она решила принять участие в турнире «Большого шлема», получив уайлд-кард.



«Я росла, наблюдая за игрой Серены и Винус, мой дедушка очень любил теннис. Думаю, что это очень хорошо для тенниса. Серена возвращается, это интригует.



Уверена, что все хотят избежать матча с ней. Особенно если она одержит несколько побед и начнёт чувствовать уверенность в себе. Мы говорим о величайшей спортсменке всех времён», — цитирует Саккари пресс-служба WTA.

Ранее ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) объявила, что 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс получила уайлд-кард на травяной турнир WTA-500 в Истбурне в парном разряде, где выступит в паре с Онс Жабер. Первый матч Уильямс и Жабер состоится завтра, 21 июня, с парой Мари Боузкова (Чехия)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).