Гасанова уступила Кербер во втором раунде на турнире в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Анастасия Гасанова не сумела выйти во второй круг травяного турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия). Она уступила немке Анжелике Кербер в игре первого круга.



Матч завершился со счётом 6:2, 6:2 в пользу Кербер. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. 18-я ракетка мира Кербер выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Гасанова, занимающая 140-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет и допустила восемь двойных ошибок.

Следующей соперницей Кербер станет итальянка Лючия Бронцетти. Она на старте турнира обыграла словенку Каю Юван со счётом 4:6, 7:5, 2:0 (соперница снялась).



Призовой фонд турнира превышает € 200 тыс.