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Гасанова уступила Кербер во втором раунде на турнире в Бад-Хомбурге

Гасанова уступила Кербер во втором раунде на турнире в Бад-Хомбурге
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова не сумела выйти во второй круг травяного турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия). Она уступила немке Анжелике Кербер в игре первого круга.

Матч завершился со счётом 6:2, 6:2 в пользу Кербер. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. 18-я ракетка мира Кербер выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Гасанова, занимающая 140-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет и допустила восемь двойных ошибок.

Бад-Хомбург. 1-й круг
21 июня 2022, вторник. 15:15 МСК
Анастасия Гасанова
140
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Анжелика Кербер
18
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер

Следующей соперницей Кербер станет итальянка Лючия Бронцетти. Она на старте турнира обыграла словенку Каю Юван со счётом 4:6, 7:5, 2:0 (соперница снялась).

Призовой фонд турнира превышает € 200 тыс.

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