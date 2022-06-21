Гасанова уступила Кербер во втором раунде на турнире в Бад-Хомбурге
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова не сумела выйти во второй круг травяного турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия). Она уступила немке Анжелике Кербер в игре первого круга.
Матч завершился со счётом 6:2, 6:2 в пользу Кербер. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. 18-я ракетка мира Кербер выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Гасанова, занимающая 140-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет и допустила восемь двойных ошибок.
Бад-Хомбург. 1-й круг
21 июня 2022, вторник. 15:15 МСК
140
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
18
Анжелика Кербер
А. Кербер
Следующей соперницей Кербер станет итальянка Лючия Бронцетти. Она на старте турнира обыграла словенку Каю Юван со счётом 4:6, 7:5, 2:0 (соперница снялась).
Призовой фонд турнира превышает € 200 тыс.
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